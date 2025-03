Liberoquotidiano.it - "Cosa possono chiedergli i magistrati". Il retroscena su Moretti-Gualmini, Pd terrorizzato

Alessandraed Elisabetta, entrambe eurodeputate del Pd, sono accusate dalla procura belga di associazione a delinquere per una "corruzione delle istituzioni europee". Al momento, non c'è ancora un'incriminazione formale. Ma gli atti inviati dalla magistratura belga alla presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola. Il Parlamento dovrà ora decidere se dare il via libera. Solo cosìverranno ascoltate. E a quel punto idecideranno se formalizzare o meno le accuse. È successo un mese fa con l'ormai ex eurodeputata socialista, la belga Marie Arena. Come riporta Repubblica, achiederanno dell'incontro del 14 novembre del 2022 quando membri del governo del Qatar furono auditi a Bruxelles. "Il nostro interesse - le parole a verbale di Francesco Giorgi, l'ex assistente parlamentare al centro dell'inchiesta - era portare il dibattito dove ci interessava.