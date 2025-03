Thesocialpost.it - “Cosa ha fatto mamma poco prima di morire”: Eleonora Giorgi, il toccante racconto dei suoi figli

ha dato il suo ultimo saluto il 3 marzo alle 9.15 del mattino, circondata dall’affetto della sua famiglia. Con lei, affettuosamente, Massimo Ciavarro, e idue, Andrea Rizzoli e Paolo, accorsi in fretta dal set della vita per rispondere alla chiamata del papà. Andrea,o d’arte, ha condiviso con il Corriere della Sera unche tocca il cuore, svelando gli ultimi momenti trascorsi con la madre.Le ultime ore di: una dolce atmosfera familiareNel 2010 Andrea ha incontrato lamoglie, l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi Alice Bellagamba, e lo scorso maggio ha coronato un’altra unione con la make-up artist Serena Meriggioli. In quel periodo, la nostra, già provata da un intervento per il cancro, ha vissuto momenti intensi con iragazzi.