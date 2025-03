Fanpage.it - Cosa fare smettere di russare il proprio partner: i rimedi più efficaci suggeriti dagli esperti

Gli specialisti suggeriscono diverse soluzioni per fardiil: tra queste, l’adozione di una posizione corretta durante il sonno, le modifiche dello stile di vita, come la perdita di peso ed evitare gli alcolici e farmaci sedativi prima di andare a letto. Nei casi di apnea notturna, l’uso di maschere per il supporto ventilatorio (CPAP) può aiutare a risolvere il problema.