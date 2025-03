Napolitoday.it - Cosa fare l'8 marzo a Napoli: le iniziative per la Giornata internazionale della donna

Leggi su Napolitoday.it

Musei e luoghicultura statali gratuti per le donne, incontri, dibattiti, spettacoli, visite guidate e molti altri eventi a tema. Tanti gli appuntamenti in programma in città in occasione. Di seguito, alcune delle tantein programma.