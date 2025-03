Cosa ci fanno Maria Rosaria Boccia e la tiktoker Rita De Crescenzo insieme? – Il video

Leggi su Open.online

Due donne differenti (e non solo perché una è bionda e l’altra è bruna), con in comune la provenienza, campana., l’imprenditrice, mancata consulente, per cui l’ex ministro Sangiuliano ha rinunciato al suo dicastero alla cultura e lapiù famosa d’Italia,De, balzata alle cronache nazionali per via dell’invasione a Roccaraso, compaiono. In un, in cui le due anticipano imminenti novità. «Racconteremo tutto il sistema comunicativo italiano», spiega. «Ci siamo quasi», dice De. «Non è nu fake – sottolinea la– ci stiamo preparando su questo schermo». «E non saremo sole», dichiaraalludendo a un progetto che coinvolge più persone. «Noi raccontiamo quello che è Napoli in tutte le sfumature, perché Napoli in tutti i colori è sempre bellissima», spiega l’imprenditrice campana.