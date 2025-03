Cosa ci fai qui? Grande Fratello entra nella Casa e lascia tutti di sasso Le concorrenti sono impazzite

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuova puntata delquesta sera, 6 marzo, dove ormai icontro, pronti per arrivare in finale e provare a vincere il montepremi di 100mila euro. Dopo l’uscita di scena di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, che hanno dovuto abbandonare per sempre ladel, altri quattro protagonisti di questa edizioneal televoto.Il pubblico dovrà decidere chi salvare tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Federico Chimirri (uno degli ultimi arrivati) e Mariavittoria Minghetti. Stando ai sondaggi, la preferita sembra essere Stefania, la concorrente che ha stretto una bellissima amicizia con Helena Prestes, la modella brasiliana che divide la, buone possibilità anche per Chiara, che può contare sui fandom Shailenzo e Zelena.Leggi anche: “Cose gravissime”.