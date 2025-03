Formiche.net - Cosa c’è dietro i voli sospetti degli esperti militari russi a Teheran

Che laa e l’Iran fossero divenuti stretti partner in ambito di tematiche legate alla difesa e alle forze armate, c’erano pochi dubbi. Sin dall’inizio del conflitto in Ucraina, laa si è avvalsa dei droni Shahed di progettazione e produzione iraniana (al punto da iniziare a produrli anche autonomamente) per sostenere il suo sforzo bellico. Sul piano formale, le relazionitra i due Paesi si sono consolidate ulteriormente con la firma di un patto militare ventennale a Mosca, nel gennaio di quest’anno. Ma ci sono tante altre dinamiche che spesso non vengono mostrate pubblicamente, per ovvi interessi dei rispettivi apparati.In questa categoria si colloca l’inchiesta condotta da Reuters, che ha scoperto come settein armamentiabbiano viaggiato dalla capitale russa a quella iraniana in separate occasioni nello scorso anno.