Ilgiorno.it - Corse di addestramento del Palio. Si parte sul sabbione della Stella

Leggi su Ilgiorno.it

Ledideldi Legnano sono state riconfermate grazie all’impegno delle otto contrade, garantendo per i prossimi quattro anni al centro ippico Lala disponibilità del tracciato per prove libere eorganizzate dal Collegio. Dopo l’annuncio di gennaio, che inizialmente sembrava ambizioso, i lavori sono ormai in fase di completamento. In questi giorni verrà ultimato lo steccato e, dopo le verifiche dell’ente ministeriale, potranno finalmente prendere il via le attività preparatorie per l’edizione 2025 del. Dietro l’entusiasmo per questo traguardo emergono però alcune riflessioni. Il ripristino dell’area è stato reso possibile solo grazie all’impegno volontario dei contradaioli, coordinati da Andrea Clerici. Un lavoro straordinario che testimonia la passione e la dedizionecomunità, ma che solleva interrogativi sulla mancanza di un supporto strutturato dadelle istituzioni.