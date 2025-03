Ilrestodelcarlino.it - Corsa ai nidi d’infanzia. Iscrizioni al via da lunedì, open day nelle scuole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scatta laalleagli asili nido, i più ricercati dai genitori con impegni di lavoro improrogabili. Il bando per le domande di ammissione aiper l’anno scolastico 2025-2026 sarà aperto da10 marzo fino a sabato 19 aprile 2025. Per i soli nati in aprile, maggio e fino al 15 giugno 2025, le domande potranno essere presentate entro il 17 giugno 2025. In vista delle, esattamente come avviene ogni anno, ai genitori viene riproposta l’opportunità di conoscere da vicino icomunali e iprivati in convenzione con lo scopo di favorire una prima conoscenza del progetto e delle metodologie pedagogiche che si sviluppano neiattraverso un incontro informale con il personale educativo. In questo modo le famiglie potranno confrontarsi sui temi dei percorsi di crescita di ogni bambina e bambino che nel nido si avvalgono del contributo delle relazioni tra bambini/e e con gli adulti di riferimento.