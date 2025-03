Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “La squadra di Conte sa come si fa”

: “Ladisasi fa”">riportato da Fabio Mandarini sul, il Napoli di Antoniosi prepara allo sprint decisivo della stagione. Undici partite alla fine del campionato, undici sfide che decideranno il destino di unaprotagonista di un’annata fatta di vittorie, rimonte e battaglie in vetta. Il romanzo azzurro è iniziato il 18 agosto a Verona e, dopo diciassette giornate da capolista, ora il Napoli si trova a inseguire l’Inter. L’ultimo scontro diretto contro i nerazzurri, chiuso in paritàall’andata, ha confermato l’equilibrio nella corsa scudetto.Guardando al calendario, gli azzurri possono trarre fiducia: nel girone d’andata, le prossime undici avversarie sono state tutte battute. Un segnale importante per unache non vince da cinque giornate e che adesso vuole riprendere la corsa, mentre la quota scudetto potrebbe essersi abbassata a 28 punti.