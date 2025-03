Unlimitednews.it - Cornado “Con NutrInform Battery informazioni chiare su ogni alimento”

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Siamo felici di aver potuto presentare il, sistema di etichettatura nutrizionale italiana, il più obiettivo che ci sia: funziona con una semplice app che consente di vedere, prodotto per prodotto, l’ammontare di sale, zuccheri e grassi di ciascun. E’ un sistema trasparente e obiettivo, che ha fondamento scientifico a differenza di altri sistemi di etichettatura come quelli a semaforo”. Lo ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo, intervenuto alla conferenza sulla “Positive Nutrition”, promossa dall’Ambasciata d’Italia in Svizzera e dall’Agenzia ICE di Berna, presso il Bellevue Palace a Berna. “Esprimo il mio sincero ringraziamento al Governo Meloni, al Ministro Tajani e al Ministro Lollobrigida per l’impegno profuso nel promuovere un’informazione adeguata”, ha aggiunto.