Corea del Sud sganciate per errore 8 bombe su una chiesa e un centro anziani | 15 feriti – Il video

Almeno 15 persone sono rimaste ferite questa mattina indel Sud dopo che due jet militari hanno sganciato otto ordigni in un distretto civile nel corso di un’esercitazione militare. L’incidente ha avuto luogo a Pocheon, vicino al confine con ladel Nord. Secondo quanto riporta l’agenziana Yonhap, lesono cadute nei pressi di unae di unper. Danneggiando gli edifici e le case circostanti e ferendo due persone gravemente – con fratture al collo e alle spalle – e 13 persone in maniera da serie a lieve. Secondo le autoritàne, il conto deidovrebbe aumentare man mano che i residenti chiedono soccorso.L’nelle coordinateL’episodio è avvenuto alle 10:04 ora locale (le 2:04 in Italia) nel contesto delle manovre militari congiunte tradel Sud e Stati Uniti.