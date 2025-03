Tpi.it - Corea del Sud, l’Aeronautica sgancia per errore 8 bombe su una città: almeno 15 feriti

Indel Sud due caccia delmilitare hannoto perottosu unaferendo15 persone, di cui 2 in modo grave, e danneggiando sette edifici e un chiesa.L’incidente è avvenuto alle 10 del mattino ora locale (le 2 di notte in Italia) di oggi, giovedì 6 marzo, a Pocheon,di circa 150mila abitanti distante una quarantina di chilometri a nord-est dalla capitale sudna Seul.Le– otto Mk82 da 225 kg – sono statete da due jet KF-16 durante un’esercitazione militare congiunta a fuoco vivo tra l’esercito sudno e l’esercito statunitense, nell’ambito del programma “Freedom Shield”.“Siamo dispiaciuti per i danni causati e auguriamo aiuna pronta guarigione”, ha affermatomilitare sudna in una nota.Secondo quanto ricostruito, l’incidente è stato causato da un pilota che avrebbe inserito coordinate errate: i due caccia hanno quindito sul luogo sbagliato quattrociascuno, tutte esplose.