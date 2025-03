Lapresse.it - Corea del Sud, caccia sgancia per errore bombe sui civili: otto feriti

Leggi su Lapresse.it

Durante un’esercitazione, unsudno hato accidentalmentesu un’area civile, ferendopersone. LeMK-82,te “in modo anomalo” dalKF-16, sono cadute al di fuori del poligono di tiro, ferendo seie due soldati. Isono stati tutti portati in ospedale, quattro di loro sono in gravi condizioni. Due deigravi sono stranieri, uno proveniente dalla Thailandia e l’altro dalla Birmania. Tre case, una chiesa cattolica e una serra sono state parzialmente danneggiate.L’aeronautica militare ha annunciato che istituirà una commissione per indagare sulle cause dell’incidente e per esaminare l’entità dei danni ai. Ha inoltre spiegato che ilstava partecipando alle esercitazioni con fuoco reale congiunte dell’aeronautica militare con l’esercito.