Corea del Sud caccia sgancia accidentalmente bombe | 7 feriti

Durante un'esercitazione, unsudno hatoottosu un'area civile, ferendo sette persone. LeMK-82,te “in modo anomalo” dalKF-16, sono cadute al di fuori del poligono di tiro, causando danni civili non specificati, secondo quanto ha dichiarato l'aeronautica militare sudna in un comunicato. L'aeronautica militare ha annunciato che istituirà una commissione per indagare sulle cause dell'incidente e per esaminare l'entità dei danni ai civili.