Corea del Sud: aereo da guerra sgancia per errore otto bombe su una zona abitata da civili

È successo questa mattina nel nord delladel Sud, durante un’esercitazione di routine: un jet da combattimento hato persu unada. Fortunatamente, sembra che l’incidente non abbia provocato alcun morto. Secondo i primi soccorritori, però, almeno quindici persone sono rimaste ferite, due delle quali sono attualmente in ospedale con gravi ferite al volto e alla spalla e altrecon ferite minori. Le forze dell’ordine hanno evacuato più o meno una cinquantina di residenti della, portandoli in una città lontana dal luogo dell’incidente. Nessuna notizia certa neanche riguardo ai danni causati dall’accaduto. Inizialmente l’esercito non ha rilasciato informazioni precise riguardanti il luogo preciso della disgrazia. Con il passare delle ore, però, è stato reso noto che i fatti sono avvenuti nel villaggio di Nogok, a Pocheon, una città vicina al confine con ladel Nord.