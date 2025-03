Internews24.com - Cordoba si racconta: «Potevo andare al Real, ma ho scelto l’Inter! Moratti per me è stato un padre…»

di Redazionesi: «al, ma hoper me èun padre.» Le parole dell’ex difensoreIntervida Radio Serie A, l’ex difensore del, Ivan, ha parlato cosi:PRIMA VOLTA CHE HA CALCIATO UN PALLONE- «Ho un piccolo ricordo con mio papà. Lui giocava amatorialmente nell’azienda in cui lavorava. Da lì non ho più abbandonato il calcio»PERCHE SCEGLIERE- «Perché il calcio italiano era come entrare in un romanzo per qualsiasi calciatore. Anche se ilera pazzesco, ma il calcio italiano è il romanticismo del calcio. Io mi reputo un romantico e volevolì.è venuta a cercarmi, aveva tutte quelle stelle. Non ci vedevo più. Anche se Ruggeri, che aveva buoni rapporti col, mi disse che potevano darmi di più per cartellino e stipendio.