Biccy.it - Coppia di Uomini e Donne verso The Couple di Ilary Blasi

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto potrebbero prender parte a The. La, come sappiamo, è uscita dadurante la scorsa stagione e qualche mese fa ha attraversato un momento di crisi che ha portato entrambi a scegliere direzioni opposte. Recentemente, però, i due hanno deciso di dare una seconda chance alla loro relazione e, stando a quanto condiviso sui social, la crisi è ormai acqua passata. Lasulla carta, stando a queste dinamiche, sarebbe perfetta per Temptation Island, ma da un po’ di anni a questa parte quel reality è dedicato esclusivamente a coppie non famose e così il piano B è ThediThedi, chi sono gli altri che sono stati contattatiNei giorni scorsi, TvBlog ha rivelato i nomi di dieci vip che sarebbero stati contattati per entrare a far parte del cast del programma, anche se non tutti avrebbero accettato la proposta.