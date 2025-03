Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia di Promozione. Marina, pari con il S.Orso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SANT’0 SANT’: Amadori, Montinaro (28’st Scarlatti), Ferri, Fontana, Grandicelli, Mattioli, Moschella, Torcoletti (1’st Muratori), Lepore, Donati (40’st Giacomelli), Tonucci (1’st Giunti). All. Cicerchia: Cominelli, Santarelli, Mezzanotte, Romanelli (34’st Sabbatini), Giovagnoli (23’st Cucinella), Carloni, Ogiesoba, Massaccesi, Catalani T. (23’st Pierandrei), Catalani A. (15’st Gregorini), Gagliardi (15’st Daidone). All. Profili Arbitro: Houssam Eddin di Pesaro Finisce senza troppe emozioni la gara di andata della semifinale diditra Sant’. Match senza squilli clamorosi tra due squadre che giustamente devono fare i conti con un campionato tutt’altro che chiuso. Tra i più propositivi della squadra di Profili c’è Ogiesoba che a ridosso della mezz’ora scodella in area un pallone molto interessante per Alessio Catalani, ma l’attaccante biancoazzurro non arriva in tempo per deviare in porta.