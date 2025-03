Coppa del Mondo di Biathlon Giacomel è straordinario a Nove Mesto | fa il secondo posto

Leggi su Ilfaroonline.it

Prosegue lo splendido momento di Tommasoindel. L’Azzurro fa ilnelMaschile e sale sul podio, nella tappa in svolgimento a Nové M?sto na Morav?, in Repubblica Ceca.A seguito dello storico argento avuto ai Mondiali (leggi qui),delinea una straordinaria Sprint, che ha aperto la competizione.L’Azzurro si prende il quarto podio stagionale indelcon sette podi complessivi.La gara degli altri azzurri – Fonte FISI/fisi.orgPiù lontani gli altri azzurri che non trovano spazio in zona punti: Patrick Braunhofer (1-0) paga 2’10?6 di ritardo da Jacquelin e precede Daniele Cappellari (0-0, +2’15?2) e Lukas Hofer (1-2, +2’16?3) mentre Didier Bionaz (3-1, +2’45?7) vede sfumare all’ultimo unper l’inseguimento, così come Elia Zeni (1-0, +3’14?5).