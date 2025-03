Juventusnews24.com - Convocati Brasile, le scelte ufficiali di Dorival Jr per le sfide contro Argentina e Colombia: presente il bianconero Douglas Luiz? I dettagli – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, lediJr: la decisione sul centrocampista della Juve. Lae la lista completaSonoledel ct delJunior per le prossimedella nazionale, valide per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Non c’è nessuno giocatore della Juve (Bremer out per infortunio e) mentre èl’ex difensoreDanilo.ISSO É BRASIL! ???Seleçãoira convocada para as partidas contra Colômbia e, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.Confira a lista completa do técnico @jroficial!Vamos juntos! ?? pic.twitter.com/p7rZ52n5oH— CBF Futebol (@CBFFutebol) March 6, 2025COMUNICATO – «La nazionale brasiliana convocata per le partite, valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026».