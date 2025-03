Ilrestodelcarlino.it - Controlli Enac, salve le rotte di Sky Alps

C’è chi ha pensato, legittimamente, che si potessero addenzare nuvoloni neri sull’aeroporto delle Marche a causa dello stop deciso dall’si sette veivoli della flotta di Sky, la comoagnia che effettua i collegamenti di continuità territoriale dallo scalo. Così, per fortuna, non è stato. Nel giro di poche ore, due giorni fa, è stata ripristinata l’operatività completa dei voli. Ad annunciarlo è stata proprio Sky, in riferimento alle notizie riguardanti il fermo temporaneo di alcuni aeromobili della flotta. La compagnia in una nota fornisce chiarimenti sulla situazione, rassicurando tutti i passeggeri in merito alle operazioni di volo che proseguono regolarmente e in totale sicurezza. Durante un audit straordinario condotto dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile () presso la sede della compagnia dal 26 al 28 febbraio 2025, rileva Sky, "sono state riscontrate alcune non conformità nella documentazione relativa alla manutenzione degli aeromobili, in particolare riguardo alle attestazioni fornite da un tecnico incaricato.