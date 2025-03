Lanazione.it - Continuità assistenziale in crisi. Mancano 34 medici in provincia: "C’è soltanto un dottore titolare"

L’Asl non riesce ad arginare l’emorragia di. Dalla scorsa primavera i numeri dei ‘vuoti’ da coprire si è ridottodi sei unità ma non nella nostraper quanto riguarda ida convenzionare per l’Assistenza primaria a rapporto orario (ex):che assicurano prioritariamente la loro attività nelle fasce orarie più difficili, compresi prefestivi e festivi, con l’obiettivo di realizzare pienamente ladell’assistenza in favore di tutta la popolazione e per garantire ai cittadini un riferimento preciso cui rivolgersi quando lo studio del proprio medico è chiuso. Nell’area vasta dell’Usl Toscana Nord Ovest la carenza organica è valutata in 170da convenzionare di cui ben 34nell’ambito territorialele di Massa Carrara.