Ilfattoquotidiano.it - Continuano le ricerche della 72enne sepolta dopo il crollo di una palazzina a Bari: i soccorritori hanno scavato tutta la notte

senza sosta ledonnache risulta essere rimasta intrappolata sotto le macerie di unacrollata nella serata di mercoledì, a. Icontinuato a setacciare l’area procedendo più velocemente possibile con le attività, nel tentativo di ritrovare la donna ancora in vita sotto ciò che rimane dell’edificio, già definito pericolante, in via De Amicis. La donna, a quanto si è saputo, non aveva lasciato il palazzo che era stato sgomberato dal Comune con un’ordinanza il 24 febbraio dell’anno scorso. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento da una settimana.Nel tardo pomeriggio di ieri è avvenuta la tragedia: il palazzo è imploso su se stesso e si è sgretolato in pochi secondi spargendo polvere e detriti tutto attorno. Vigili del Fuoco, personale del soccorso alpino speleologico di Puglia e forze dell’ordinea scavare con l’impiego di una gru.