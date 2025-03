Ilnapolista.it - Conte sta andando oltre ogni più rosea previsione, non era facile ricostruire così velocemente dalle macerie (Gazzetta)

stapiù, non era).Ecco cosa scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:stapiù: vero, il suo ingaggio vale di per sé un cambio di rotta immediato e un ritorno alla competitività. Però non era. Spalletti vinse al secondo anno, riuscendo a convincere il gruppo rivoluzionato dagli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly e dagli arrivi di Kvaratskhelia, Kim, Simeone e Raspadori, a poter andare a dominare su tutti i campi rimanendo uniti e cercando di imporre sempre la propria filosofia alla ricerca della bellezza. Antonio, invece, è lì a giocarsela dopo appena sette mesi di lavoro, dopo un’altra – e assai più complessa – rivoluzione: via Zielinski e Osimhen in estate e Mario Rui e Kvara a gennaio, dentro Lukaku, McTominay e Buongiorno.