Liberoquotidiano.it - Conte, la faccia tosta dei fan che straparlano di conti pubblici: quale disastro dimenticano

Ieri Il Fatto Quotidiano ha messo in pagina qualcosa che non era un pezzo, era un quadro di Duchamp, un fotogramma di Buñuel, un capolavoro nel suo genere, a metà tra il surrealismo e il Dada. Tesi di fondo: i recenti dati economici positivi non stanno in capo al governo in carica (da due anni e mezzo, peraltro), ma sono tutto merito del governo precedente e di quella geniale intuizione macro -economica nota come Superbonus. Ilnon solo non ha generato il buco nero neiregistrato da qualunque statistica (l'aritmetica è un ferrovecchio per i colleghi, veri avanguardisti del mestiere), ma è all'origine di una dinamica virtuosa di cui il centrodestra coglie immeritatamente i frutti. Lo sappiamo, la tentazione è di allertare un'ambulanza nell'interesse in primis dei suddetti colleghi, ma vi chiediamo di seguire il (lisergico) ragionamento.