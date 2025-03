Ilrestodelcarlino.it - Contatti con i gruppi di adolescenti. Azioni in corso anche in altre zone

Sono circa 60, divisi in duepiù o meno distinti, i ragazzi della Vallata Savio-Borello che si danno appuntamento nel centro di Borello (il quartiere dove è più alta la componente di giovani) creando apprensione e diffidenza tra i residenti, che denunciano teppismo e scarso rispetto per i luoghi pubblici. Ma, come informa l’assessora alle Politiche Giovanili Giorgia Macrelli, non sono gli unici che il Comune, insieme all’Asp (l’Ente Pubblico che persegue finalità di assistenza socio-sanitaria ad anziani, minori, studenti e stranieri), tiene sotto osservazione offrendo ai singoli componenti possibilità di incontro e scambio con gli psicologi e gli educatori di Educativa di Strada.a Tipano si sono verificati fatti che hanno coinvolto un gruppo di giovani e destato qualche apprensione nella comunità residente.