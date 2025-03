Lanotiziagiornale.it - Consulenze e favori ai costruttori, arrestato il dominus dell’urbanistica

Una struttura parallela che per anni si è sostituita agli uffici comunali, così da privilegiare ie gli sviluppatori “amici”, attraverso la valutazione positiva dei loro progetti, sebbene non rispettassero le norme. Un vero e proprio “sistema” che mirava a massimizzare i profitti dei(e i propri, grazie aper sé e incarichi per i familiari), a scapito dei cittadini, che per anni hanno pagato quell’arricchimento in termini di mancati servizi (scuole, parcheggi, impianti sportivi, asili.) e di mancati incassi (gli oneri urbanistici) per il Comune di Milano.Un’organizzazione talmente potente da sostenere di essere riuscita, grazie ai numerosi appoggi politici dei quali godeva, a scrivere il testo della proposta di legge Salva-Milano, allo scopo dichiarato di bloccare le inchieste della procura milanese sull’edilizia, proposta immediatamente portata all’attenzione del Governo e del Parlamento.