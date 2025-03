Gamberorosso.it - Constellation Brands pronto a cedere l'intera divisione vino. Così la crisi ha travolto il colosso del vino statunitense

Leggi su Gamberorosso.it

Ilarranca, con cali in doppia cifra nel 2024, mentre la birra continua a crescere. E questa situazione di mercato starebbe portando, tra i maggiori gruppi mondiali per la produzione e la distribuzione di, spirit e birre, a valutare una cessione dell'wine division, che comprende marchi importanti come Robert Mondavi, Simi winery, Lingua Franca, Meiomi.Le informazioni di stampa sull'intenzione dello storico gruppo fondato da Marvin Sands a New York, nel 1945, di passare la mano si sono rinforzate. Ne ha scritto nei giorni scorsi la testata di settore Wine Business, sottolineando (senza citare fonti dirette) come ci siano anche due società pronte a trattare l'eventuale cessione. Si tratta di Delicato family wines (per le aziende situate nella Central Valley) e di The Duckhorn (appena acquisita dal fondo Butterfly equity, a cui andrebbero le aziende sulla costa).