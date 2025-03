Consob blocca la memecoin di Fabrizio Corona | È abusiva

Leggi su Open.online

finisce nell’occhio del ciclone e non per i suoi scoop bensì per questioni “finanziarie”.ha ordinato lo stop di “$“, ladedicata all’ex re dei paparazzi. L’Authority di Borsa ha ordinato la cessazione dell’offerta al pubblico italiano della moneta digitale, promossa su Instagram, Telegram e tramite il sito internet www.getmemes.com, ritenendola. La vendita della, che è una valuta digitale spesso legata a un personaggio famoso o a un motto che ha spopolato sui social, è avvenuta senza aver notificato allail documento informativo richiesto da Micar, ovvero il regolamento Ue che disciplina l’offerta di cripto-attività. La cripto valuta, definita sul sito «adrenalina pura», «simbolo di espressione culturale» e simbolo di «resilienza, passione» e dello «spirito di comunità associato alla immagine di», è statata a due settimane dal lancio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio.