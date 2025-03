Ilrestodelcarlino.it - Confermati . Lannutti e Capasso: "Siamo garanzia di legalità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A seguito del rinnovo deliberato dall’assemblea ordinaria collegiale e della riunione di Consiglio Notarile di Ravenna, si registra la conferma dei due consiglieri in scadenza, i notai Alba Valentinaed Edoardo. Il Consiglio Notarile risulta inoltre composto dal presidente Ciro De Lorenzo, dal segretario Francesca Perris, dal tesoriere Michele Bucchi e dai consiglieri Fabrizio Gradassi e Riccardo Montanari. "Il Notariato ravennate – commenta il presidente De Lorenzo – continua a dialogare con le istituzioni del territorio e i cittadini, ai quali è vicino non soltanto nei propri Studi, quando la figura del notaio si dimostra un prezioso alleato per dare corretta forma giuridica a scelte importanti quali, per esempio, l’acquisto di un’abitazione, la decisione sull’eredità, la creazione di una società o di un’impresa, la costituzione di un’associazione, ma anche in momenti di incontro pubblico".