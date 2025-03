Spazionapoli.it - Conferma Napoli, Conte esulta: è successo in diretta

Arriva l’annuncio che mette tranquilli i tifosi partenopei, il tecnico azzurro può sorridere in vista di-Fiorentina.Cinque giornate senza vittorie e soli quattro punti raccolti, dati che pesano tanto quando una squadra lotta per uno scudetto. Ilsta attraversando un momento delicato, specialmente a causa degli infortuni: Buongiorno è tornato titolare dopo più di due mesi, David Neres è fuori da più di quattro settimane, Anguissa resterà ai box ancora per un p0?.Insomma, non una situazione ideale per una rincorsa scudetto, ma ilci crede e si affida ai suoi migliori giocatori. Uno di questi è sicuramente Scott McTominay, pupillo del centrocampo di Antonio, la cui condizione fisica ha destato qualche sospetto nelle ultime ore. Le notizie, tuttavia, sono confortanti.