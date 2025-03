Lapresse.it - Conference League, Panathinaikos-Fiorentina 3-2

Laperde 3-2 ad Atene contro illa gara d’andata degli ottavi di finale di.Primo tempo pirotecnico con quattro gol in 25?. Greci in vantaggio al 5? con un tiro dal limite di Swiderski, al 19? arriva il raddoppio di Maksimovic dopo un errore di Terracciano. Reazione immediata dei viola che trovano il 2-1 di testa con Beltran al 20? e poi pareggiano i conti al 23? con un tiro di Fagioli ‘sporcato’ da un avversario. Prima dell’intervallo gol annullato a Moreno per fuorigioco.Nella ripresa, all’8?, nuovo vantaggio dei padroni di casa con un rasoterra di Tete, che sigla il gol del definitivo 3-2. Tra una settimana a Firenze è in programma la partita di ritorno al Franchi.