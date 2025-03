Lapresse.it - Conference League, oggi Panathinaikos-Fiorentina: dove vederla in tv, formazioni

Instasera, giovedì 6 marzo, alle ore 18.45 laè impegnata ad Atene sul campo delnel match valido per l’andata degli ottavi di finale. Sarà possibile vedere la partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Bordocampo Vanessa Leonardi. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.Le probabiliPer quanto riguarda le probabili, il tecnico dei viola Palladino potrà di nuovo contare sul suo bomber Kean, appena rientrato dopo il trauma cranico rimediato nel match contro l’Hellas Verona.