Conference League in tv: orari e dove vedere le partite. Guida completa agli ottavi

Firenze, 5 marzo 2025 – Al via glidi, con la Fiorentina che sarà impegnata domani alle 18:45 contro il Panathinaikos. I viola, che hanno chiuso al terzo posto dietro Chelsea e Guimaraes e a pari punti con Rapid Vienna, Djurgarden e Lugano, riprenderanno il loro cammino in Europa dalla Grecia. Allo stessoo dei viola si giocheranno anche Betis – Guimaraes, Molde FK – Legia Varsavia e Copenaghen – Chelsea, mentre alle 21 andranno in scena Jagiellonia – Cercle Brugge, Pafos – Djurgarden, Borac Banja Luka – Rapid Vienna e NK Celje – Lugano. Lepiù importanti del turno La Fiorentina arriva a questa gara dopo essere tornata alla vittoria in campionato contro il Lecce, conquistata dopo tre sconfitte di fila. Palladino e i suoi affronteranno la terza forza del campionato greco, dietro solo l'AEK Atene e l'Olympiakos e reduce dalla vittoria contro il Panaitolikos.