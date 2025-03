Inter-news.it - Condò convinto: «Vedo un quarto di finale più ‘disegnato’. Suggestione Inter!»

Paolosi è espresso in merito al turno d’andata degli ottavi didi Champions League, evocando unarelativa all’.IL RAGIONAMENTO – Paoloha evocato a Sky Sport un possibile scontro nel prossimo turno di Champions League tra Bayern Monaco e. Secondo il giornalista, lo scenario sembra essere delineato in vista del futuro: «Ilpiùtra quelli che possono uscire è attualmente quello tra Bayern Monaco e. Sicuramente suggestivo, anche per il ricordo di quelladel 2010 vinta dai nerazzurri con il punteggiodi 2-0».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «undipiù