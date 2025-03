Tg24.sky.it - Condannato Leonardo Caffo, per i giudici è un "pigmalione moderno che ha vessato l'ex"

Leggi su Tg24.sky.it

Un "" con un "comportamento che denota sempre una volontà manipolatoria" ma anche basato su "schemi patriarcali del tutto inaccettabili". Queste sono alcune delle motivazioni che hanno portato idel Tribunale di Milano a decidere la condanna a 4 anni per, il filosofo progressista e antispecista finito al centro della bufera per i maltrattamenti aggravati e le lesioni gravi nei confronti dell'allora fidanzata. Per la corte penale il comportamento diha determinato "reiterati e costanti" atteggiamenti "mortificanti eri tesi a 'emendare' i difetti" della ex compagna, e che "diverse volte" sono sfociati in "violenza (.) soprattutto verbale" ma anche "fisica".