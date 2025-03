Agi.it - Condannati i ragazzi che uccisero il 16enne Christopher Thomas Luciani a Pescara

Leggi su Agi.it

AGI - Il Gup del Tribunale dell'Aquila, Cecilia Angrisano, ha condannato a 19 anni e 4 mesi e a 16 anni i duein carcere per l'omicidio del, ucciso nel parco Baden Powell dilo scorso 23 giugno. I due minori, che compiranno 17 anni nel giro dei prossimi tre mesi, accusati di concorso in omicidio aggravato da futili motivi e crudeltà, (le 25 coltellate, il calcio, lo sputo e la sigaretta spenta sul corpo esanime diper un debito di 70 euro) hanno partecipato da remoto all'udienza con il rito abbreviato, dal carcere di Roma e Bari dove sono rinchiusi da più di otto mesi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel pomeriggio di domenica 23 giugno un gruppetto di giovanissimi incontra- 'Crox' per gli amici - davanti alla stazione ferroviaria di, tutti insieme raggiungono poi il parco 'Baden Powell', una decina di minuti a piedi.