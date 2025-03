Quotidiano.net - Condannati due minorenni per l'omicidio di Christopher Luciani a Pescara

Leggi su Quotidiano.net

Sono statia 19 anni e 4 mesi e a 16 anni di reclusione i due ragazzi, all'epoca sedicenni, accusati di aver ucciso il coetaneoThomas, 'Crox' per gli amici, colpendolo con 25 coltellate il 23 giugno 2024 nel parco 'Baden Powell' di. La pm della Procura della Repubblica per idell'Aquila, Angela D'Egidio, aveva chiesto 20 e 17 anni. L'accusa per entrambi era divolontario, con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Il processo, con rito abbreviato, si è svolto a porte chiuse, nel Tribunale per idell'Abruzzo blindato.