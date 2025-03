Ilrestodelcarlino.it - Concessioni di spiaggia . Salvini rassicura i balneari: "Decreto indenizzi entro marzo"

Indennizzi per i concessionari. Le parole del ministro Matteopronunciate ieri in occasione della riunione degli Stati Generali del Turismo Balneare nella sede di Confcommercio a Roma, alimentano la speranza deidi vedere riconosciuto non solo un indennizzo per gli investimenti degli ultimi cinque anni, ma anche il valore d’impresa. Secondo questa logica chi vincerebbe il bando dovrebbe liquidare il precedente concessionario. Il ministro ha ribadito la sua indipendenza nella stesura delda influenze ‘europee’, ed ha spiegato come "l’impegno è dare certezze,il 31arriverà ilindennizzi. Ma con degli indennizzi veri", che dovranno prevedere per "chi vorrà cedere attività, il giusto compenso per quello che è stato fatto". Ildovrebbe dunque prevedere il "riconoscimento del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati", considerando criteri di "equa remunerazione" e una "rivalutazione degli investimenti".