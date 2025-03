Anteprima24.it - Con SONOIL l’olio del Sannio innova: ultrasuoni, AI e dati predittivi per un EVO d’eccellenza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiPrende ufficialmente avvio il progetto, un’iniziativa dizione e ricerca tecnologica dedicata alla filiera olivicola del territorio Taburno, che punta a migliorare la qualità, la resa produttiva e la sostenibilità ambientale delextravergine di oliva attraverso l’introduzione della sonicazione nei processi di molitura.La sonicazione è una tecnologia che utilizzaad alta frequenza applicati durante la lavorazione della pasta di olive, favorendo la rottura delle cellule e migliorando l’estrazione del. I benefici attesi riguardano un incremento delle componenti nutraceutiche (come i polifenoli), una riduzione dei tempi di lavorazione e un aumento dell’efficienza energetica, rendendo il processo più sostenibile e performante.Elemento distintivo del progetto, finanziato dal GAL Taburno, sarà la realizzazione di una libreria digitale di conoscenza, basata sui risultati di esperimenti di sonicazione condotti in altre regioni italiane, come la Sardegna, e arricchita conspecifici delle varietà olivicole della zona del Taburno.