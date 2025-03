Dayitalianews.com - Con l’auto nel burrone: arriva l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza in ospedale. Gravi le condizioni di un uomo di 78 anni. L’incidente ad Anagni

Leggi su Dayitalianews.com

in via GiovGriminani: vigili del fuoco in azione per il salvataggioMomenti di grande tensione nel tardo pomeriggio di ieri ad, dove un’auto è finita fuori strada, precipitando per diversi metri in unsi è verificato intorno alle 17:30 in via GiovGriminani, coinvolgendo un 78enne residente a Ferentino, rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.Dinamica dele intervento dei soccorsiSecondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che dopo aver urtato un muro è precipitata lungo una scarpata, fermandosi a pochi metri da un’abitazione. L’impatto è stato violento, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi, che hanno operato con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per estrarre l’dall’abitacolo.