Compleanno Karagounis, il messaggio d'auguri dell'Inter per i suoi 48 anni – FOTO

di Redazione, ilper i48. Ecco il pensiero del club nerazzurroGiornata speciale per l’ex centrocampista, Giorgios, che oggi festeggia i48. Ecco ildida parte del club nerazzurro.Buon??#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) March 6, 2025 Giocatore tecnico e carismatico, dotato di un gran tiro dalla distanza e simbolo per il suo Paese: nato il 6 marzo 1977 a Pyrgos, Giorgoscompie oggi 48.Una delle più famose telecronache di Roberto Scarpini, quella della rimonta per 3-2 nei sei minuti finali di Inter-Sampdoria inizia proprio con il suo nome: “Allarga là per, allarga là per”. Un suggerimento, un passaggio come chiamato a Javier Zanetti in progressione, che scarica proprio per il greco sulla destra.