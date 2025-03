"Companion for life", avviso da 325mila euro per il benessere di cani e gatti

Leggi su Ildenaro.it

Almo nature, azienda benefit leader nel mercato internazionale degli alimenti naturali per, annuncia l’apertura del bandopeo ‘for’, un’iniziativa dedicata alle associazioni non profit impegnate per ildi. Il bando assegnerà per l’Italia un finanziamento totale di 45 milache sarà ripartito tra i sette progetti più votati online dagli utenti tra quelli selezionati da una commissione internazionale. Come internazionale è l’iniziativa stessa, la quale coinvolge, oltre all’Italia, altri 6 paesipei: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Spagna, per un totale di circa 325 milamessi a disposizione. Almo nature, infatti, oltre a prendere parte alla reintegration economy nell’ambito del suo statuto di società benefit, in base alla classificazione di legge in Italia, promuove una visione olistica della relazione tra umani eche va oltre al prodotto che vende: ‘for’ mira ad evolvere dal concetto di proprietà al concetto di responsabilità degli umani nei confronti dei loro compagni animali e ad elevare il rispetto delle specificità dei nostri compagni animali, in luogo della dilagante e malsana antropomorfizzazione.