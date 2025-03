Quotidiano.net - Commissione Europea e Bei lanciano piattaforma per alloggi sostenibili

e Bancadegli investimenti (Bei) uniscono le forze e muovono i primi passi per dar vita a unapandi investimenti dedicata agli. Nel corso del Forum Bei la presidente del gruppo Nadia Calviño e il commissario per l'energia e l'edilizia abitativa Dan J›rgensen hanno annunciato che laincluderà un nuovo portale unico per l'edilizia abitativa per fornire consulenza e finanziamenti a sostegno dell'obiettivo di costruire case a prezzi accessibili e investire nell'efficienza energetica e nella ristrutturazione del patrimonio edilizio in Europa. La Bei sta finalizzando un piano d'azione con investimenti per circa 10 miliardi di euro nei prossimi due anni per sostenere gli sforzi locali e nazionali per costruire più case a prezzi accessibili, rinnovare il patrimonio edilizio esistente per renderlo più efficiente dal punto di vista energetico e incoraggiare materiali da costruzione e attrezzature piùe innovativi.