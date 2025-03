Romadailynews.it - Commercio: prodotti cinesi importati evadendo Iva, sequestro per 71 milioni tra Toscana e Lazio

Su ordine della Procura Europea – Ufficio di Roma, le autorità finanziarie dei Comandi Provinciali di Roma e Firenze hanno proceduto all’esecuzione di un decreto dipreventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze. L’operazione ha portato alla confisca di beni del valore di oltre 71di euro appartenenti a 17 persone, di cui 13 di origine cinese e 4 italiane. Queste persone sono sotto inchiesta per associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati tributari e attività finanziarie illegali. Ilriguarda beni legati a 29 società con sedi nelle province di Firenze, Prato e Roma, utilizzate per frodi fiscali legate all’importazione di beni dalla Cina. L’operazione, condotta dalla Procura Europea di Roma con il supporto del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma e del II Nucleo operativo Metropolitano di Firenze, ha smantellato un progetto criminale organizzato da imprenditoriinseriti nel contesto economico e sociale italiano.