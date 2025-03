Lanazione.it - Come viaggia la memoria nel cervello: ricerca di Scuola Normale e Cnr di Pisa

, 6 maro 2025 – Comprendere i processi attraverso i quali si formano, all’interno del, le varie regioni cognitive è una sfida fondamentale nelle neuroscienze: il tema è al centro di uno studio condotto dall’Istituto di biofisica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibf) die dallaSuperiore con il supporto del Center for Human Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: sono stati indagati i meccanismi molecolari e cellulari che portano alla formazione delle onde di attività delle distinte aree cognitive dell’encefalo durante lo sviluppo embrionale. La, pubblicata su Stem Cell Reports si è concentrata sul "pallio", la parte più esterna delin via di sviluppo: è qui che hanno origine strutture cruciali per l’apprendimento e la formazione dellala corteccia cerebrale, l'ippocampo e la corteccia entorinale.