Come un Cuore d’Africa – diario di un viaggio il libro di Altavilla

Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno 15 Marzo 2025 alle ore 18.30 presso la sala consiliare del comune di Pietrastornina (AV) sarà presentato ilundi un” di Mario. Un’esperienza diche diventa un’esperienza di vita vera e a passi lenti ti si attacca all’anima. Undi emozioni, sentimenti, riflessioni per una gioia vissuta di cui si sa rendere grazie. Le cose belle accadono per caso o forse accadono quando siamo pronti per viverle e dare loro un senso che ci apparterrà per sempre. Un incontro non programmato, accidentale, diventa l’occasione per realizzare un sogno. E’ così che inizia il, unin una terra lontana e complessa che conserva ancora un’umanità straordinaria, essenziale, al punto da trasformarsi in una delle esperienze più significative della vita.