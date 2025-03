Ilfoglio.it - Come riscrivere i treni, prima ancora dei libri

Visto che non si èriusciti a fardi testo in uso presso le scuolerie e secondarie inferiori, fermi a locuzioni e situazioni da Italietta povera e non troppo bella, ma soprattutto sessista, il genere la “mamma-cucina-mentre-papà-legge-il-giornale”, per dare a una società paritetica qualche chance vera, e alle bambine dei modelli di ruolo ai quali ispirarsi, si parte dai, anzi daiItalo, e da un importante supporto al progetto “Donne nelle STEM” lanciato lo scorso anno dal “Foglio della Moda”, che sostiene con premi di laurea e Borse di studio presso Università Bicocca e Università Bocconi il percorso delle studentesse meritevoli nelle discipline scientifiche. E’ intitolato infatti a Laura Bassi Veratti (Bologna, 1711 – 1778), laprofessoressa universitaria italiana e ladonna in Europa ad ottenere un insegnamento in Fisica, presso l’Università di Bologna, il primo convoglio di alta velocità destinato a valorizzare, presso il grande pubblico, le donne italiane che hanno dato un contributo allo sviluppo scientifico-tecnologico e che dall’8 marzo saranno al centro di una campagna di sensibilizzazione e di riconoscimento promossa dall’azienda anche attraverso una serie di ritratti diffusi sul magazine della società.