Formiche.net - Come riarmarsi in modo efficace. I consigli del gen. Caruso

Leggi su Formiche.net

Di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche e al progressivo disimpegno americano, l’Europa sta vivendo un momento di svolta epocale nella sua politica di difesa. L’annuncio di Ursula von der Leyen di un piano “ReArm Europe” da 800 miliardi di euro e la svolta della Germania di Friedrich Merz, che abbandona il rigore fiscale per investire nella difesa, segnano un cambio di paradigma nella concezione stessa della sicurezza europea.Questa rivoluzione copernicana non nasce dal nulla, ma risponde a sollecitazioni concrete: la guerra in Ucraina, l’atteggiamento aggressivo della Russia e, soprattutto, le chiare indicazioni dell’amministrazione Donald Trump di voler ridimensionare l’impegno americano nel Vecchio Continente. In questo contesto, la domanda fondamentale non è più “se”, ma “” farlo in